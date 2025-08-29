¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ê¤É¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤ÇÌó350²¯±ß¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤òÈ¯É½
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ê¤É¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¤ª¤è¤½350²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð»º¾Ê¤¬½ê´É¤¹¤ëÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤Î¡ÖÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡×¡á¡ÖJETRO¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ´ØÀÇÂÐºöÁêÃÌÁë¸ý¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð»º¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤â¹ñºÝ¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡ÖJETRO±¿±ÄÈñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤ª¤è¤½40²¯±ßÂ¿¤¤302²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ëÃæ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤¬¸«¹þ¤á¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë»ö¶ÈÀè¤Î°¶Àû¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶ÈÈñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤ª¤è¤½14²¯±ßÂ¿¤¤42²¯±ß¤ò·×¾å¡£
·Ð»º¾Ê¤Ç¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤Ê¤É¹ñºÝ¾ðÀª¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÍèÇ¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£