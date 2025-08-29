TUY

熱帯低気圧 a
2025年08月29日13時15分発表

29日12時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯16度25分 (16.4度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

30日00時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度25分 (17.4度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

30日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯17度50分 (17.8度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

31日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経102度25分 (102.4度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    200 km (110 NM)

