【台風情報】台風のたまご出現、今後台風14号に発達…このあとの進路と勢力は？最大瞬間風速25メートル程度になる予想 今後の全国の天気を画像で 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年08月29日13時15分発表
29日12時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯16度25分 (16.4度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
30日00時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
30日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯17度50分 (17.8度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
31日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経102度25分 (102.4度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより