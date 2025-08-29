会社の倒産や解雇など、失業した際に受け取れる「失業等給付」。この給付金は、ただ待っているだけではもらえません。正しい知識を持って、適切なタイミングで手続きをしなければ、本来もらえるはずの金額を大幅に下回ったり、最悪の場合、権利そのものを失ってしまったりすることさえあります。本記事では、河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き』（ごきげんビジネス出版）より、「失業等給付」のしくみと受給要件についてみていきましょう。

倒産、定年退職…職を失ったときに受け取れる「失業等給付」

会社が倒産、解雇、定年退職、その他の理由で失業したとき「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある（まだ働きたいという気持ちもある、能力や体力もあるが、働く会社がなく勤めることができない状態である）」と認められた場合、失業等給付が受けられます。

会社を辞めたとき、次の会社で働くまでのあいだは収入が途絶えてしまいますよね。そうしたときに雇用保険から会社選びを手伝ってもらいながら、お金を受け取れる仕組みなのです。必要な知識を学ぶこともできます。

妊娠・出産・育児・ケガ・病気などによって30日以上働けないときは、受け取る時期を遅らせる手続きをすることで、受け取る時期を最大3年まで遅らせることができます。ケガで働けなくなり会社を辞めたときに、次の仕事がすぐ探せない状態や、仕事ができない状態のときに、ケガが治った際に働けるように受け取る時期を遅らせてもらえるのです。定年退職のときも、長く働いてきたので少し休んでから働きたいから、との理由で延長できます（条件があるので確認が必要）。年金だけでは暮らせないといわれますから、定年後も働きたいひともいますよね。

それぞれ受け取る時期を遅らせる期間が決まっています。必要な書類をハローワークで確認してください。本来は会社を辞めた翌日から数えて1年以内のあいだに受け取ることになっています。

《ポイント：受け取れるための期間》

〇基本：退職後1年以内に受け取る。

〇例外：受け取ることを遅らせる延長申請ができる。

〇手続きをしないと受け取れない。

失業等給付で受け取れる金額

失業等給付（求職者給付）で受け取れる給付金は、1日あたりの計算をしていきます。受け取る1日あたりの金額は、離職前（退職する前）の6か月間を平均した1日分の45〜80％が給付金（基本手当日額）です。

ただし基本手当日額は下限額と上限額があり、次の表を参考にしてください。受け取れる条件は、受給資格（受け取れる資格のあるひと）として退職した日以前2年間に、加入者として働いた期間（被保険者期間）が通算して12か月以上あることです。加入者（被保険者）だった期間によって所定給付日数が違います。被保険者とは、会社との契約で1週間に20時間以上働くひとのことです。

［図表1］基本手当日額 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

《ポイント：受け取れる額》

・45歳以上〜60歳未満のひとがいちばん受け取れる日額が高い。

・働いた全期間ではなく、退職直前の賃金しか計算されない。

・男女関係ない。

・健康保険・厚生年金と違い、いままで支払った保険料と比例しない。

一般の受給者と特定受給資格者や一部の特定理由離職者（定年や自己都合で離職したときと、障がい者などの就職困難者や倒産・解雇などで再就職準備の余裕がないなど特別なとき）は、給付日数（受け取れる日数）が違います。

［図表2］受け取れる日数 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

年金を受け取っている場合は要注意

そのほかにも、受け取る手続きをしたあとにケガや病気で働けないときが15日以上続くときは、手続きをすると傷病手当（健康保険の傷病手当金ではない）を受け取れます。もらえるお金として、技能習得手当や寄宿手当などもあります（ハローワークで再就職のために必要と認められるとき）。65歳以上（高年齢被保険者）で離職したときは、離職の日以前から6か月以上あるときに一時金を受け取れます。

［図表3］高年齢求職者給付金（65歳以上） 出典：『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より抜粋

65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けているときや、老齢年金を65歳より前に繰り上げして早く受け取っているときは、雇用保険の求職者給付（失業給付）と老齢厚生年金の両方を受け取れません。障害年金や遺族年金は調整されないため両方受け取れます。

65歳以上になると雇用保険と年金の両方を受け取れます。それぞれ受け取る理由が違うからです。雇用保険は失業して働く意欲と能力がないと受け取れません。

《ポイント：退職したら受け取る》

・働く意欲と能力が必須。

・65歳の誕生日2日以上前に退職したときは最高150日（4週間に一度支給）。

・65歳の誕生日前日以降退職したときは50日（一時金）。

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THEGOLDONLINE編集部が本文を一部改変しております。

