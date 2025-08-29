【ブレイドアンドソウルNEO：白青山脈】 9月3日 実装予定

エヌシージャパンのPC用MMORPG「ブレイドアンドソウルNEO」が、来る9月3日に大型アップデート「白青山脈」を実装する。このアップデートは、新たなエリアやボスが追加されるだけではない。11年前にサービスを開始した「ブレイドアンドソウル」の歴史と資産を受け継ぎつつ、「ブレイドアンドソウルNEO」の根幹システムにまでメスを入れた、ゲーム体験を大きく変化させるアップデートだ。

今回のアップデートの目玉は、戦闘の多様性を飛躍的に向上させる「武功システム」の大規模な刷新だ。さらに、「レベル上限の撤廃」や、既存プレーヤーの努力が報われる「装備の継承」、初心者・復帰者を温かく迎え入れるサポート機能も実装される。グラフィック面でも「ブレイドアンドソウル」から大幅に進化を遂げ、懐かしくも新しい世界がプレーヤーを待ち受ける。

本稿では、この「白青山脈」アップデートで「ブレイドアンドソウルNEO」がどのように変化するのか解説していく。新規プレーヤーから、かつて世界を駆け巡った復帰者、そして最前線で戦い続ける既存プレーヤーまで、幅広い層に届くアップデートとなっている。なお、アップデートは一部内容に変更が発生する可能性があるためご了承いただきたい。

どこまでも強くなれる！キャラクターの成長と戦闘システムの大幅な刷新

今回のアップデートで最も注目すべき変更点の1つが、レベル上限の撤廃だ。この変更により、どこまでもキャラクターを成長させられる。じっくりと時間をかけてプレイする本作だからこそプレーヤーにはありがたい変更点と言えるだろう。

武功（スキル）システムも大きく変化する。まず、従来は複数種類に分かれていた神功牌・秘功牌（追加効果を付与するアイテム）の効果がそれぞれ1つに統合された。レアリティの違いは残るものの、同じレアリティであれば効果は統一。これまでバラバラだった効果が1つに集まるようになるため、厳選の手間が大幅に減る。

神功牌・秘功牌の統合により、厳選の手間が大きく減少する

さらに「武功深化」に追加効果が実装される。武功深化は同じ武功書を集めることで武功の深化を上げられるシステムだ。今回のアップデートで、深化値が一定値を超えると特殊効果が発動する。例えば、滅砕士の武功となる「執行」では48を超えると「5回目の攻撃クリティカル時怒り10累積回収」という効果が追加される。これにあわせて、各職業に複数の新伝説武功も追加される。

これまでプレーヤーが使う武功に偏りがあり、武功書によって市場価値が極端に分かれていた問題も、このシステムにより解消される見込みだ。サービスチームは「『最強の武功だけを使う』というプレイスタイルから、多様な戦闘スタイルへの変化を促したい」と語った。

「武功深化」に追加効果が実装される。これにより、さらに武功のカラーが強くなる

各職業に伝説武功も追加される

装備面では、既存プレーヤーへの配慮が光る「装備の継承」が実装される。水月平原で入手した伝説装備を新エリアの白青山脈で手に入る装備に継承可能な仕組みだ。「昇天石」というアイテムを使用することで、厳選したパラメーターやランダム要素を引き継ぎながら継承できる。強化値は無印の場合は+0から、覚醒装備の場合は+2、真装備なら+4からのスタートとなり、サービスチームは「既存プレーヤーの努力が無駄にならない仕組み」と強調した。

水月平原で入手した装備を新エリアの白青山脈で入手できる装備に継承できる。厳選した要素も引き継ぎ可能だ

初心者から経験者まで！全てのプレーヤーが快適に遊べるサポート機能

そして、「ブレイドアンドソウルNEO」独自要素として実装される「チャレンジモード」は初心者支援システムだ。ダンジョンに挑戦する際、パーティ平均武力が一定値以下、かつ個人最高武力が一定値以上という条件を満たすと追加報酬が獲得できる。このモードの追加により、武力の高い上級者が、武力が低めの初心者や復帰者を連れていくモチベーションになり、コミュニティの活性化が期待される。

パーティー全体の平均武力と、個人の武力によりチャレンジモードが発動する。これにはコミュニティ活性化の狙いがある

さらに、印章という収集要素がメイン・サブキャラクター間で共通化される。これにより、サブキャラクターの育成コストが大幅に削減される。

そして、「ブレイドアンドソウル」経験者向けに、レベル45からゲームを開始できる機能「ジャンピングシステム」も実装される。この機能により、長大なストーリーを再度プレイする必要がなく、すぐに最新コンテンツの「白青山脈」から楽しめる。

印章がメイン・サブキャラクター間で共通化される。この共通化によりサブキャラクターの育成コストが大きく下がる

一気にレベル45からプレイを開始できるシステムも追加される。いきなり新コンテンツをプレイすることが可能だ

ファン必見！「ジュリア」衣装デザインの回帰とストーリー新要素

ネタバレになるため詳細は避けるが、メインストーリーにも変化が訪れる。特にサービスチームがアピールしていたのが「ジュリア」の衣装デザインだ。様々な理由により布面積が増えていた衣装が、オリジナルのセクシーなデザインに回帰している。この要素だけでも既存ファン必見と言えそうだ。

「ジュリア」の衣装デザインの変化に注目が集まる

また、ストーリークエストの中にある過去の回想シーンでは自分のキャラクターだけでなく、別のキャラクターを操作する要素があったり、宝探しミニゲームが追加されたりと、新たな遊び要素も盛り込まれている。

回想シーンで他のキャラクターを操作する要素がある

宝探しミニゲームも追加されている

グラフィック面での進化は追加される全エリアで見られるが、特に「江流都」の変化は圧巻だ。草花の表現や光の演出が大幅に向上。遠近感のぼかし処理も実装され、より自然で美しい世界観を実現している。

象徴的な建造物も、細部まで作り込まれた立派な外観に一新され、「ここを見に来て欲しい」とサービスチームが語る映えスポットが多数用意されている。

「江流都」の変化には目を奪われる。映えスポットが並ぶ

今回の先行プレイでは、新たなダンジョンの「チュアンカ氷窟」、「黒龍教の隠れ家」、「悲嘆の雪獄宮」のビジュアルも確認できた。悲嘆の雪獄宮は「ブレイドアンドソウル」では1時間程度かかっていたダンジョンだが、外苑と内城に分割され、よりプレイしやすくなった。

実装されるダンジョンの一部。ここで入手できる装備のためにも何度もプレイすることになるだろう

今回の「白青山脈」アップデートは、新規・復帰・既存すべてのプレーヤーが楽しめる環境を実現する内容となっている。特に武功に関する各種システムの実装・調整により、戦闘の多様性が向上することは間違いない。

サービスチームは「単なるグラフィック向上だけのリメイクではなく、ブレイドアンドソウルNEOならではの要素をメインストーリーにまで組み込んだ」と強調していた。9月3日の実装が待ち遠しい大型アップデートだ。

※画面は開発中のものです。

