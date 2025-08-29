◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

ツアーデビュー戦となった１３歳アマチュアの広橋璃人（宮城・上杉山中１年）は１３０位で出て３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーのスコアを７６と落とし、通算８オーバーで予選落ちが決まった。

前半は２バーディー、２ボギーと耐えて後半へ。１１番で落とした直後、１２番でバウンスバックして沸かせたが、１４番パー４で痛恨のダブルボギー。１５、１６番も連続ボギーと落とし、１３０位前後でホールアウトした。目標の予選通過はならなかったが「出来は７０点くらい。すごい楽しくて、いい経験ができた」とかみしめた。

この日は、広橋の叔父で米大リーグ・マリナーズや楽天などで活躍した岩隈久志氏が初めて現地観戦した。おいっ子の晴れ舞台を見守り、バーディー奪取などコープレー時には温かい拍手を送っていた。

岩隈氏は「本当に頑張っていた。トッププロの中でプレーして、すごくいい経験ができたと思う。浮足立って自分のスイングができなくて、もっと崩れてもおかしくないのに、自分の間合いでプレーして、いいショットもあった。自分のプレーにしっかり徹することができていた」とたたえた。

プロスポーツ選手としてアドバイスを送ることもある。「自分のプレーをできるようにとか、考え方の部分とか。ゴルフと野球は違うスポーツだけど、通じるものはある。メリハリや集中力が大事だと、小学生の大きな大会の前にも話した。この大会は最初緊張してたけど、いい間合いでやってた。最後はバテましたね。グリーン周りで硬さと速さとか、いろいろ考えないといけない中、最後も素晴らしいショットをしてた」と絶賛した。

ホールアウト後、１８番グリーン脇でおいっ子をねぎらった。「トッププロ（の試合）を経験できて、課題はまだまだあるので、楽しみながら、どうやって１個１個レベルアップしていくかをとらえながら頑張ってほしい。今後が楽しみです」とエールを送った。