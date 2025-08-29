「初めてのレストランデート」を台無しにする地雷行動９パターン
「無難」と思われがちなレストランデートですが、実は危険な落とし穴がいっぱい。がんばりすぎた行動が裏目に出てしまう…なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に「『初めてのレストランデート』を台無しにする地雷行動」を紹介します。
【１】彼女が酒好きでもないのに、「このあとバーに行かない？」と誘う
「お酒飲めないのに…。カフェでほっこりしたかった」（20代女性）というように、「2軒目はバー」を嫌がる女性は意外と多いようです。「もう1軒行くなら、お酒とお茶とどっちがいい？」と優しく聞いてあげると、株が上がるでしょう。
【２】「気を使わせたら悪い」と、割り勘を提案する
「１円単位まで計算する姿にドン引きした」（20代女性）というように、初デートなら支払いは自分持ちにするのが無難でしょう。食事中、金額の合計を確認するために伝票をチラチラ見るのも、悪印象を与えそうです。
【３】相手がタバコを吸わないのに、目の前で喫煙する
「煙がこっちに来て最悪」（20代女性）というように、タバコを吸わない女性との食事デートでは、喫煙OKのお店でも避けたほうがよさそうです。どうしても我慢できない場合は、席を外して吸うことが大前提でしょう。
【４】張り切って注文しすぎて、結局残す
「申し訳ない気持ちが残って楽しめなかった」（20代女性）など、あれもこれもとオーダーをして、食べきれないと女性をモヤモヤした気持ちにさせてしまいそうです。アラカルトならはじめは３品程度にとどめておき、様子を見ながら追加注文してはいかがでしょうか。
【５】格好をつけようとして、店員さんに偉そうな態度を取る
「『指パッチン』で店員さんを呼んだ男性には驚愕した」（20代女性）というように、自分では「イケてる仕草」のつもりでも、女性を興ざめさせているかもしれません。お店の人に上から目線で話していないか、今一度チェックしてみましょう。
【６】食通ぶって料理のうんちくをたれる
「いちいち解説されるとうっとうしい」（20代女性）というように、知識の豊富さを見せようとして、女性を不快にさせるケースです。食事デートを楽しむためには、自分の話をするより相手の話を聞くことに注力しましょう。
【７】「僕はなんでもいいから」と、相手にメニューを決めさせる
「決断力がないと思っちゃう」（20代女性）というように、女性に選んでもらおうとする「優しさ」があだになってしまうパターンです。決められないときは、お店の人に「今日のおすすめは？」と聞き、そこから彼女に選んでもらうとスマートでしょう。
【８】背伸びをして、行ったこともない高級店に行く
「高級寿司店に入ったものの、頼み方がわからずオドオドしてた」（10代女性）というように、張り切って敷居の高いお店を選び、恥をかくケースもあるようです。雑誌やウェブサイトの口コミで店を選んだ場合は、必ず下見をするようにしましょう。
【９】「自分が決めるのも悪い」と気を使い、会ってからお店を探す
「どこも予約がいっぱいで、何軒も歩き回るハメに…」（20代女性）など、事前にお店を決めておかないと、出足から彼女をがっかりさせる可能性があります。相手の食の好みをあらかじめ確認し、１週間前には予約をするようにしましょう。
好きな女性とのごはんデートでは、つい力が入りがち。まずは初歩的なミスをしないようにして、２回目のデートにつなげたいものです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計286名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼女が酒好きでもないのに、「このあとバーに行かない？」と誘う
「お酒飲めないのに…。カフェでほっこりしたかった」（20代女性）というように、「2軒目はバー」を嫌がる女性は意外と多いようです。「もう1軒行くなら、お酒とお茶とどっちがいい？」と優しく聞いてあげると、株が上がるでしょう。
「１円単位まで計算する姿にドン引きした」（20代女性）というように、初デートなら支払いは自分持ちにするのが無難でしょう。食事中、金額の合計を確認するために伝票をチラチラ見るのも、悪印象を与えそうです。
【３】相手がタバコを吸わないのに、目の前で喫煙する
「煙がこっちに来て最悪」（20代女性）というように、タバコを吸わない女性との食事デートでは、喫煙OKのお店でも避けたほうがよさそうです。どうしても我慢できない場合は、席を外して吸うことが大前提でしょう。
【４】張り切って注文しすぎて、結局残す
「申し訳ない気持ちが残って楽しめなかった」（20代女性）など、あれもこれもとオーダーをして、食べきれないと女性をモヤモヤした気持ちにさせてしまいそうです。アラカルトならはじめは３品程度にとどめておき、様子を見ながら追加注文してはいかがでしょうか。
【５】格好をつけようとして、店員さんに偉そうな態度を取る
「『指パッチン』で店員さんを呼んだ男性には驚愕した」（20代女性）というように、自分では「イケてる仕草」のつもりでも、女性を興ざめさせているかもしれません。お店の人に上から目線で話していないか、今一度チェックしてみましょう。
【６】食通ぶって料理のうんちくをたれる
「いちいち解説されるとうっとうしい」（20代女性）というように、知識の豊富さを見せようとして、女性を不快にさせるケースです。食事デートを楽しむためには、自分の話をするより相手の話を聞くことに注力しましょう。
【７】「僕はなんでもいいから」と、相手にメニューを決めさせる
「決断力がないと思っちゃう」（20代女性）というように、女性に選んでもらおうとする「優しさ」があだになってしまうパターンです。決められないときは、お店の人に「今日のおすすめは？」と聞き、そこから彼女に選んでもらうとスマートでしょう。
【８】背伸びをして、行ったこともない高級店に行く
「高級寿司店に入ったものの、頼み方がわからずオドオドしてた」（10代女性）というように、張り切って敷居の高いお店を選び、恥をかくケースもあるようです。雑誌やウェブサイトの口コミで店を選んだ場合は、必ず下見をするようにしましょう。
【９】「自分が決めるのも悪い」と気を使い、会ってからお店を探す
「どこも予約がいっぱいで、何軒も歩き回るハメに…」（20代女性）など、事前にお店を決めておかないと、出足から彼女をがっかりさせる可能性があります。相手の食の好みをあらかじめ確認し、１週間前には予約をするようにしましょう。
好きな女性とのごはんデートでは、つい力が入りがち。まずは初歩的なミスをしないようにして、２回目のデートにつなげたいものです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計286名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査