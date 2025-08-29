ポケカ新パック「インフェルノX」9月26日新登場

　ポケモンカードの拡張パック「インフェルノX」が9月26日に発売されることが決定した。収録カードの一部が公開され、メガリザードンXexやオドリドリexなどが収録される。

【画像】強すぎ…炎エネ7枚ドロー！公開されたポケカ新パック収録カード

■収録カード
・メガリザードンXex
ワザ「インフェルノX」は、自分の場のポケモンについている炎エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数×90ダメージを与えることができます。
炎エネルギーを4枚トラッシュしたら、360ダメージを与えることができ、2進化のポケモンexですら、一撃できぜつさせることができる、強力なメガシンカexです。

・リザード
・ヒトカゲ

・オドリドリex
特性「エキサイトターボ」は、自分の場に炎タイプの「メガシンカex」がいるなら、自分の番に何回でも、自分の手札から「基本炎エネルギー」をベンチの炎ポケモンにつけることができます。
この特性により、一気にメガリザードンXexの攻撃準備をすることができます。

・ひふきやろう
自分の山札から「基本炎エネルギー」を7枚まで選び、手札に加えることができます。
オドリドリexがいれば、場の基本炎エネルギーを一気に増やすことができます。

・メガサメハダーex
ワザ「よくばるキバ」は、70ダメージを与えつつ、自分の山札を2枚引くことができます。
ワザ「ハングリージョー」は、このポケモンにダメカンがのっているなら、270ダメージを与えることができます。

・キバニア

・ファイヤー
ワザ「とうしのつばさ」は、相手のバトルポケモンが「ポケモンex」なら、110ダメージを与えることができます。

・エルフーン
ワザ「いやしのわたげ」は、自分のベンチポケモン1匹のHPを、すべて回復することができます。
ワザ「とんぼがえり」は、50ダメージを与えつつ、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えることができます。
ダメカンがのったベンチポケモンを回復させてから、次の自分の番に、エネルギーをトラッシュせずにバトル場に出すことができるポケモンです。

・モンメン

・マニューラ
ワザ「むくいのツメ」は、このポケモンの残りHPが「50」以下なら、190ダメージを与えることができます。

・ニューラ

・ヒートバーナー
自分の手札から「基本炎エネルギー」を1枚トラッシュすることで、相手の場のポケモンについている「ポケモンのどうぐ」「特殊エネルギー」と場に出ている「スタジアム」の中から1枚選び、トラッシュすることができます。

・ギーマの一手
自分の山札を上から7枚見て、その中から悪ポケモンを1枚選び、ベンチに出すことができます。

・ストリンダー
特性「バッドアッパー」は、自分の番に1回使えて、自分の山札から「基本悪エネルギー」を1枚選び、ベンチの悪ポケモンにつけることができます。
その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせます。

・エレズン