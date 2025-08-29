ポケカ新パック「インフェルノX」9月26日新登場 収録カード発表でメガリザードンXex相性抜群の「ひふきやろう」など
ポケモンカードの拡張パック「インフェルノX」が9月26日に発売されることが決定した。収録カードの一部が公開され、メガリザードンXexやオドリドリexなどが収録される。
【画像】強すぎ…炎エネ7枚ドロー！公開されたポケカ新パック収録カード
■収録カード
・メガリザードンXex
ワザ「インフェルノX」は、自分の場のポケモンについている炎エネルギーを好きなだけトラッシュし、その枚数×90ダメージを与えることができます。
炎エネルギーを4枚トラッシュしたら、360ダメージを与えることができ、2進化のポケモンexですら、一撃できぜつさせることができる、強力なメガシンカexです。
・リザード
・ヒトカゲ
・オドリドリex
特性「エキサイトターボ」は、自分の場に炎タイプの「メガシンカex」がいるなら、自分の番に何回でも、自分の手札から「基本炎エネルギー」をベンチの炎ポケモンにつけることができます。
この特性により、一気にメガリザードンXexの攻撃準備をすることができます。
・ひふきやろう
自分の山札から「基本炎エネルギー」を7枚まで選び、手札に加えることができます。
オドリドリexがいれば、場の基本炎エネルギーを一気に増やすことができます。
・メガサメハダーex
ワザ「よくばるキバ」は、70ダメージを与えつつ、自分の山札を2枚引くことができます。
ワザ「ハングリージョー」は、このポケモンにダメカンがのっているなら、270ダメージを与えることができます。
・キバニア
・ファイヤー
ワザ「とうしのつばさ」は、相手のバトルポケモンが「ポケモンex」なら、110ダメージを与えることができます。
・エルフーン
ワザ「いやしのわたげ」は、自分のベンチポケモン1匹のHPを、すべて回復することができます。
ワザ「とんぼがえり」は、50ダメージを与えつつ、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えることができます。
ダメカンがのったベンチポケモンを回復させてから、次の自分の番に、エネルギーをトラッシュせずにバトル場に出すことができるポケモンです。
・モンメン
・マニューラ
ワザ「むくいのツメ」は、このポケモンの残りHPが「50」以下なら、190ダメージを与えることができます。
・ニューラ
・ヒートバーナー
自分の手札から「基本炎エネルギー」を1枚トラッシュすることで、相手の場のポケモンについている「ポケモンのどうぐ」「特殊エネルギー」と場に出ている「スタジアム」の中から1枚選び、トラッシュすることができます。
・ギーマの一手
自分の山札を上から7枚見て、その中から悪ポケモンを1枚選び、ベンチに出すことができます。
・ストリンダー
特性「バッドアッパー」は、自分の番に1回使えて、自分の山札から「基本悪エネルギー」を1枚選び、ベンチの悪ポケモンにつけることができます。
その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせます。
・エレズン
