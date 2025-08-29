夫が妻に語った「若くて綺麗なお前と…」その言葉の奥にある真意【ママリ】

神谷もちさんの友人・ゆうみさんのエピソードを元にしたお話。26歳で年収3000万円の社長と結婚し、娘にも恵まれ幸せだったはず。ところが、娘の容姿を憂い、夫と衝突してしまいます。一度冷静になり、改めて夫と向き合った結果、何が分かったのでしょうか…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『私の娘は可愛くない』をごらんください。

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

ブスだったら結婚してない

生まれたばかりの娘・愛理ちゃんの容姿に勝手にコンプレックスを抱き、将来を悲観している主人公。実は、主人公は自分のルーツに不満を抱いていました。小さいころは貧乏で教育を受けることができず、家を出るためにキャバクラ嬢として働き、見た目にこだわって生きてきました。だからこそ、人一倍容姿に敏感だったのです。



娘の容姿に悩み、ケンカにまで発展してしまった夫婦。主人公は、「娘が大きくなったら整形させる」という発言までしてしまいます。激怒した夫に家を追い出されました。一度、外で頭を冷やし、再び夫と向き合います。



「私がブスだったら結婚した？」という主人公の質問に対し、夫は「ブスだったら結婚してない」と同意。ところが、話には続きがあり…。

初めて知る夫の本心

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

若くてキレイな主人公と結婚したことを、否定しなかった夫。ですが今後、体型が変わり年齢を重ねても「別れない」と堂々と宣言してくれました。見た目だけで判断し、結婚を決めたわけではないのです。



ですが、そんな夫の話を聞いても、やはり気になるのは娘の将来のことで…。

わが子は「俺たちの可愛い娘」

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

世の中は複雑であることを、夫に諭されます。そして「娘は守る」という夫の力強い言葉で、ようやく落ち着きを取り戻します。今から娘の人生を否定してはいけませんね。



本作では、生まれたばかりの娘の容姿に勝手にコンプレックスを抱き、悩み続けた母親の姿が描かれています。ですがようやく、夫に今までの思いをさらけだし、本音でぶつかりあったことで、克服に向けた一歩を踏み出すことができました。



将来子どもが苦労しないよう、学歴や容姿が気になる親心、よくわかります。ですが、お金や容姿だけがすべてではありませんね。親からの愛情が、子どもの自尊心を大きく育むのではないでしょうか。だからこそ、ありのままの子どもを愛せるといいですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）