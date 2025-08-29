「都市対抗野球・１回戦、日本製鉄瀬戸内４−３日本通運」（２９日、東京ドーム）

１１年連続出場の日本通運が５年ぶりの初戦敗退。今秋ドラフト候補に挙がる最速１５５キロ右腕・冨士隼斗投手（２３）の登板はなかった。

ベテラン左腕の相馬和磨投手（３１）が先発も３回２／３を４失点。中盤に１点差まで詰め寄るも、あと一歩及ばなかった。澤村幸明監督（４５）は「前半の４失点が痛かった。勝負どころで追いつけなかったのが敗因」と振り返り、投手起用については「今年は相馬と冨士がよくやってくれた。（相馬の先発は）相手打線を考えた時に左打者が多いというのも含めて、冨士が悪かったわけではなく。タイブレークにいけば冨士でと、後ろでイメージしていた。こういう展開になったので」と説明した。

八回からブルペンで準備していたという冨士は試合後「一緒にプレーできず終わってしまい、何とも言えません」とぼうぜん。不完全燃焼となった雪辱を期して「（日本選手権出場をかけた）関東地区予選でチームのために投げたい」と必至に前を向いた。

日本製鉄瀬戸内は、日本製鉄広畑からチーム名変更後、初白星を挙げた。