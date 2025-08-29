愛犬の切な顔ショット、思わず笑っちゃう瞬間に5.7万いいね【ママリ】

「あっちは行けないよ」と言われた愛犬の憂い顔

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

愛犬のサンタ君と暮らす投稿者・鼻ぺちゃの黒ラブ サンタ君(@hanapechasanta)さんは、ある日の散歩中、サンタ君に「あっちは除雪してないから行けないよ」と伝えたそうです。すると、漫画の一コマかな？と思ってしまうほどの、憂い顔のサンタ君。そんなにも行きたかったのか…と思わず笑ってしまうお写真です。

©hanapechasanta

あっちは除雪してないから行けないよって言ったらこの顔してた

ショボーン…という効果音まで聞こえてくるかのようなサンタ君。斜め前を見つめ目尻が下げられ、表情が悲しみを物語っています。どうしてもあっちに行きたかったのでしょうか。まるで映画のワンシーンですね。



この投稿には「行きたかったワン💦」「今にも「え～？」って聞こえてきそうでかわいい🥰」といったコメントが寄せられていました。こんなにも悲しそうな顔をされてしまっては、願いを叶えてあげたくなってしまいますね。サンタ君の切ない表情に思わずこちらもキュンとなる、素敵な投稿でした。

ご飯はまだかにゃ…寝坊した飼い主に圧を送る愛猫

ペットが毎日同じ時間にご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？食器の近くで待っていたり飼い主を起こしに来たりすることも。



愛猫と暮らす投稿者・もん(@marukotokinako)さんはある日、大寝坊をしてしまい「やってしもーたー！」と猫用食器に目を向けると、そこには鬼の形相でご飯を待つ愛猫のまるこちゃんが。反省せざるを得ないほど、ご立腹な様子の表情に注目です。

©marukotokinako

©marukotokinako

やってしもーたー！

年に何度かある大寝坊😵‍💫

食器の真横でジッと座って待っていたまるこちゃん。厳しい目で口をへの字にしています。これは相当怒っているように見えますね…。クローズアップされたまるこちゃんの表情から、より迫力が感じられるのではないでしょうか。



この投稿には「吾輩はオコである。ご飯はまだない」「起こさないのが偉い👏」といったコメントが寄せられていました。中にはご飯の時間を過ぎると愛猫が起こしに来るという飼い主も。まるこちゃんから猫パンチが飛んでくる前に、ご機嫌を直してもらわないといけないかもしれませんね。飼い主さんと愛猫が視線で語り合う瞬間が想像できる、素敵な投稿でした。

愛猫がゲットしたのは？

猫ちゃんを飼っていて、何かを運んできてくれた経験がある人はいますか？ゲットしたアイテムを見せるのは、飼い主さんへの愛情表現なのかもしれません。



投稿者・チャイさんの成長記録@ネギさんの愛猫は、家の中で拾ったものを自慢げに見せてくれたそう。一体どんなものを見つけたのでしょうか。

©ChaiLatte_Cat

どっかから拾ってきた激落ちくんを自慢げに見せてくれた

猫ちゃんが持ってきてくれたのは、なんとメラミンスポンジでお馴染みの「激落ちくん」！どこかに落ちていたのでしょうか。きっと猫なりに必死に格闘して仕留めたのでしょう。その様子を想像すると、とてもかわいいです。また、見つけた珍しいアイテムを自慢しちゃうところもキュートですね。



この投稿には「ほめてほめて！」「誇らしげでかわいい」などのリプライが寄せられました。猫ちゃんのかわいい行動に、とても癒やされる投稿でした。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）