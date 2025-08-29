「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第２日」（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

ささきしょうこ（２９）＝日本触媒＝が５バーディー、１ボギーと前日に続く６９でラウンド。通算８アンダーで、午前スタート組の中ではトップでラウンドを終えた。

今週は月曜日にスポンサー関連イベントがあり、一度も回ったことのないこのコースに入ったのが「火曜日（２６日）の遅い時間」になった。水曜日はプロアマ戦に出場しなかったため、“ぶっつけ本番”で２日続けて４アンダーの好スコアだ。

「コースを知らずに回るのは初めて」と、手探りのプレーではあるが、「長いとは聞いていた。私は飛ばないので」と、欲張らないこともプラスに働く。

１８番パー５では、「少しでもグリーンに近づけよう」と２打目で“直ドラ”を選択。これが手前の草に食われ１５０ヤードしか飛ばず。「２００ヤード残ってしまいました」と頭をかいた。

ところがそこからスプーンでの３打目がカップ上、１メートルもないところにナイスオン。楽々バーディーという、あっけらかんとしたプレーが好結果に結びついた。

２０１８年の樋口久子三菱電機レディースでツアー３勝目を挙げて以降、優勝から遠ざかっている。残り２日。「メリハリが大事。チャンスのあるホールでバーディーを取っていきたいですね」と気合いを入れ直していた。