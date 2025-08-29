¡ÖÁé¤»¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓàÄ¾Á°á44ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¡Ä¡×¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¡×
¡Ö¤É¤¦¤«ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡30Æü¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë44ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢ÄÌ¾ÎŽ¥¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡£28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖDayDay.¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬²£»³¤ÎÀ¸½Ð±é¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¡£Áé¤»¤¿¡¢Æü¾Æ¤±¤¬À¨¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Í¡£Èè¤ì¤¿´é¤·¤Æ¤ë¡£¡£¡£¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡£²£»³¤µ¤ó¡¢ÂÎ¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¤è¡£¤É¤¦¤«ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤Éµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£