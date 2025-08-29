女優の奈美悦子（74）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超人気女優をスカウトした過去を明かした。

MCの「ハライチ」澤部佑が「以前、松本若菜さんに『ぽかぽか』に出ていただいた時に、芸能界に入ったきっかけは奈美さんだって言って」との話を振ると、奈美は「そうなんですよ」とうなずいた。

澤部は「奈美さんがスカウトしたみたいな」と続け、奈美は「生まれて初めて。もう最初で最後ですけど、彼女がまだ14、5歳の時かな。ロケで鳥取に行っていて」と振り返った。

ショッピングモール内の喫茶コーナーで休憩していたところに5、6人の女子学生がやって来たとし「パッと見たら1人だけ照明が当たってたの。本当に。ブワーっとスポットライト」のようなオーラを感じた少女がいたという。それが松本で「可愛い〜！とか言った瞬間、もう立ち上がってたの」と自身の衝撃を明かした。

奈美はすぐさま「ねえねえねえ、怪しいおばちゃんじゃないのよ。凄い奇麗だけど、可愛いけど、芸能界に入る気ないの？って、その場でブワーっと言っちゃって」と回顧。「それでマネジャーに、ちょっと名刺渡して！名刺渡して！」と猛プッシュしたと話した。

「もう凄い可愛かったの」と奈美。当時15歳だったという松本と自身の写真が披露されると「可愛かった〜。本当可愛い、凄い奇麗。小さくてまとまって、凄い可愛い顔してて。うわ〜可愛い〜こんな娘がいたらいいのになあと思ったぐらい可愛い」と懐かしんだ。

その後松本は7年後に芸能界入りするため上京し、同じ事務所に。その後は事務所に任せていたため直接関わることはなかったというが、当初「アルバイトしてるって聞いて。心配でアルバイトしてるうなぎ屋さんのぞきに行ったことがある」と店の外から眺めていたこともあると打ち明けた。

「アルバイトしてるんだかわいそうに。ご飯行ったり洋服とか買ってあげたいな」と思ったというが、事務所からは「もうタレント同士ですから」と心配しないようにと言われていたと奈美。

その後も松本には「全然会ってないです」としたが「1回だけね、クリスマスのイベントが会った時にお仕事でご一緒させていただいて」と告白。「可愛い」と繰り返すと、「今の活躍はほれ見たことかって」とどや顔で話した。