º£ÅÄ¹Ì»Ê¡ÖÆ±¤¸·Ý¿Í¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÀ¼¡ÉÀä»¿¡Ö¹â¤¤¡È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ç¡¢À¼¼Á¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç¿Í¸ø¡Ö¤ê¤»¡×¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡¡¡ÝDive¡¡in¡¡Wonderland¡Ý¡×¡Ê29Æü¸ø³«¡Ë¤ò¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¡¦ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥×¥Æ¥£¥À¥ó¥×¥Æ¥£Ìò¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿
¡¡¤³¤ì¤Ë¸¶¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¾®À¼¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ù¡ÊÎµ°ì¡Ë¤µ¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¾®¿ù¡ª¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡É¤¬¡ª¡×¤È¾®¿ù¤Î¥®¥ã¥°¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¾®¿ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤À¼¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸¶¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¥¤¥±¥Ü¤Ç¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÀ¼¤¬¹â¤¤¡¢¡È¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥×¥Æ¥£¥À¥ó¥×¥Æ¥£¤ÎÀ¼¤Ï·ë¹½Äã²»¤Î½Â¤¤À¼¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö·ë¹½Äã¤¤À¼¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¹â¤¤À¼¤â½Ð¤ë¤«¤é¡¢Æ±¤¸·Ý¿Í¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤À¼¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÄÌ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£·àÃæ¤Î¾®¿ù¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£