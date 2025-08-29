韓国の人気俳優・ソン・ジュンギ（３９）と女優のチョン・ウヒ（３８）が２９日、都内で行われたＦＯＤ独占配信ドラマ「マイ・ユース（Ｍｙ Ｙｏｕｔｈ）」（９月５日配信スタート）の制作記者発表会に出席した。学生時代の初恋相手だった男女が数十年ぶりに再会し、再び歯車が動き始めるロマンスドラマで、ソン・ジュンギはかつて子役俳優として名を馳せるも、ある出来事がきっかけで芸能界を去ったソンウ・ヘを演じ、ソンウ・ヘの初恋相手で、現在は芸能事務所で働くソン・ジェヨンをチョン・ウヒが担う。

同作ＰＲのために来日したという２人は、なめらかな日本語で自己紹介し、会場を沸かせた。

互いの役柄について、一言で表現するならと聞かれたソン・ジュンギは、日本語で「本当にラブリー」と言い、一方のチョン・ウヒは、最近韓国で流行しているという「エストロゲン男子」（繊細で、柔らかな雰囲気を持つ男性のこと）と表し、ソン・ジュンギを驚かせた。

そんな２人は、プライベートで何度も訪れるほど日本が好きだと明かし、ソン・ジュンギは「今回はまだ日本食が食べられてないので、大好きなうなぎをぜひ食べたいです！」と訴え、笑わせた。