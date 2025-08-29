ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、「メガ焼豚祭」を2025年9月2日から12日まで開催。

期間中は、定番商品「焼豚ラーメン」の焼豚を2倍以上となる23枚も盛り付けた「メガ焼豚ラーメン」が特別価格で販売されます。加えて新たに、「メガ焼豚ラーメンJr.」も登場します。

■ 気軽に楽しめる「メガ焼豚ラーメンJr.」も登場

「メガ焼豚ラーメン」の焼豚は、丼の表面を覆い尽くすほどの大ボリューム。箸でほぐれる柔らかさをもちつつも、麺にたどり着くまで“肉の壁”として食べる人の前に立ち塞がります。

一方新たに登場する、「メガ焼豚ラーメンJr.」は、「メガ焼豚ラーメンが気になるけれど完食できるか心配」という声に応える一品。半ラーメンのサイズに16枚の焼豚をトッピングし、豪快な見た目や味わいはそのままに、気軽に挑戦できるサイズ感となっています。

今回のフェアは全国の「喜多方ラーメン坂内」各店で実施され、価格は「メガ焼豚ラーメン」が税込1790円、「メガ焼豚ラーメンJr.」が税込1280円。

■ 来店250回を達成すると“社長自らの接待”などユニークなプレゼント

また、坂内公式アプリ「坂内モバイル倶楽部」では、クーポン配布や来店ポイントによる特典サービスも用意され、常連客には名前入りどんぶりや、来店250回を達成すると“社長自らの接待”などユニークなプレゼントも用意されています。なお、一部店舗ではクーポンが利用できないため、訪問の際は注意が必要です。

