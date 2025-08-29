ホラン千秋、YouTubeチャンネル開設を報告 初動画は豪・シドニーから 開設1日で登録者は増加中
タレントのホラン千秋（36）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身のYouTubeチャンネルを立ち上げたことを報告した。
【動画】豪・シドニーで撮影したホラン千秋、YouTubeチャンネル初動画
ホランは、YouTubeのサムネイルとともに「ホラン千秋YouTube始めました」と報告。「ゆる〜っと更新していくので、ぜひ見てね プロフィールのリンクからどうぞ」とつづった。
きのう28日に開設したYouTubeチャンネルに最初に投稿した動画は、オーストラリア・シドニーで撮影したもの。同チャンネルを始めたきっかけについて「私、旅が好きなんですけれども、旅に行っても例えば何食べたとか、どんな景色見たとか、何やったとかって結構残しておかないと忘れてしまうなという風に思いまして」と明かし、「今年は特に、いろんなところに海外旅行に行っているので、もちろん皆さんの参考になったらうれしいなとも思いますし、自分の記憶・記録のためにですね、ホームビデオみたいな感覚で、拙い編集だとは思うんですけれども、YouTube動画に残せたらなというふうに思って始めました」とその理由を語った。
この開設に「YouTubeチャンネル開設おめでとうございます！」「又１つ楽しみが出来ました」「これからの動画たのしみにしてまぁす」「これから楽しみ増えて、メチャクチャ嬉しい」などの声が上がっている。
なお、28日に開設された同チャンネルは、29日午後2時現在、チャンネル登録者数が1950人となっている。
【動画】豪・シドニーで撮影したホラン千秋、YouTubeチャンネル初動画
ホランは、YouTubeのサムネイルとともに「ホラン千秋YouTube始めました」と報告。「ゆる〜っと更新していくので、ぜひ見てね プロフィールのリンクからどうぞ」とつづった。
きのう28日に開設したYouTubeチャンネルに最初に投稿した動画は、オーストラリア・シドニーで撮影したもの。同チャンネルを始めたきっかけについて「私、旅が好きなんですけれども、旅に行っても例えば何食べたとか、どんな景色見たとか、何やったとかって結構残しておかないと忘れてしまうなという風に思いまして」と明かし、「今年は特に、いろんなところに海外旅行に行っているので、もちろん皆さんの参考になったらうれしいなとも思いますし、自分の記憶・記録のためにですね、ホームビデオみたいな感覚で、拙い編集だとは思うんですけれども、YouTube動画に残せたらなというふうに思って始めました」とその理由を語った。
この開設に「YouTubeチャンネル開設おめでとうございます！」「又１つ楽しみが出来ました」「これからの動画たのしみにしてまぁす」「これから楽しみ増えて、メチャクチャ嬉しい」などの声が上がっている。
なお、28日に開設された同チャンネルは、29日午後2時現在、チャンネル登録者数が1950人となっている。