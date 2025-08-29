女優池上季実子（66）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。かつて、わずか1カ月の間に、13人との恋愛スキャンダル疑惑ネタを書かれたことを振り返った。

MCハライチ澤部佑から「これ、スゴいですね。昭和の写真週刊誌、不適切だらけだったっぽい。池上さんへですね」と問われて、池上が「○」の札を掲げた。

池上は「もう3つぐらいマル」と掲げた「○」の札を何度も上下に揺らした。澤部が「池上さんが週刊誌に1カ月で13人とのスキャンダルを書かれた」と説明。

池上は「全然真実じゃないし、会ったことのない人もいる」と話し「最後のとどめを弟と映画館出てきて…私、左右の視力が違うんですよ。で、よく階段よく落ちるんですよ。弟が『お姉ちゃん、危ないよ』って手を持ってくれたところを、スクープ、って写真を撮られて、弟だから…って言ってるのに『（写真を撮ったカメラマンに）いやいやいや』って写真撮って帰っちゃったんですよ。で、翌週に“某広告代理店A氏”って、確かに広告代理店のA氏だけど、弟と手つないでる写真が載って、それが13人目だったんですけど…弟がそのときに『お姉さん、週刊誌、っていいかげんだね。分かったわ、今までのが違う、って言ってる意味が』って」と話した。

MCハライチ岩井勇気から「（抗議の意味で）週刊誌に言うんですか？」と質問されて「あのね、当時はみなさんも頭にきてたこともあったんだけど、1社にだけやると、他社もチームを組んで、お返しにいらっしゃるという話を聞いたので、泣き寝入りだったみたい」と話した。

MC神田愛花が「ちなみに13人中何人が本当のお付き合いの方なんですか」と聞くと池上は「ないんですよ」と返した。