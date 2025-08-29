女優池上季実子（66）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。映画「陽暉楼」（1983年9月公開）に出演していたころに1カ月で13人とのスキャンダル疑惑が報じられて、半年以上仕事をボイコットしたことを明かした。

24歳の時で話題の映画「陽暉楼」の主演女優を務めたが、1カ月で週刊誌で13人とのゴシップが報じられた。しかし、そのうち2人は会ったこともない俳優で、最後の13人目は実弟だったという。

池上はそれについて「10代、20代でそれやられると傷つくんですよ。（スキャンダル報道連発は）『陽暉楼』の番宣でしょうね。で、『私、もう仕事しなーい』って言って、マネジャーに。ストライキしちゃって。芝居するのは好きだけど、マスコミの対応は『いやだー』って言って、半年以上仕事しなかったんじゃないかな」と話した。

そして「そうしたら、ウチのマネジャーが『季実子ちゃん、そろそろ、仕事しない？』って言ってきて、次の映画の話を持ってきました」と笑いながら語った。

映画「陽暉楼」では、84年の第7回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞した。