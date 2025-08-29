「ナルミヤキャラクターズ」のフィギュアコレクションが登場 ベリエちゃんのトイカメラも
ライフスタイルカンパニーは、ホビー関連ブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」を設立し、新商品を発売する。
【写真】飾ってもかわいい！『メゾピアノ 絵変わりトイカメラ』
新商品として、ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアアパレルブランドのキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」から『ナルミヤキャラクターズ ちびコレフィギュア おすわりシリーズ』『絵変わりトイカメラ ベリエちゃん ブルーベリエちゃん』『メゾピアノ シークレットキャラチャーム』『メゾピアノ バスボール』の予約販売受付を開始。29日午前11時より、TOKOTOYZ公式サイト、Amazonにて予約販売を開始後、11月上旬以降より楽天市場、Yahoo!ショッピングなどでも順次販売開始予定となっている。
「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランド。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していく。
■商品詳細 ※価格は税込み
『ナルミヤキャラクターズ ちびコレフィギュア おすわりシリーズ』
お届け予定：11月上旬
価格：1320円
全12種＋シークレット1種をラインアップした、手のひらサイズのミニフィギュアコレクション。1箱にランダムで3体が入っており、開封するまで何が出るかはお楽しみ。机や棚に並べれば、空間を一気にかわいく彩る。
『メゾピアノ 絵変わりトイカメラ』
お届け予定：11月
価格：1320円
シャッターボタンを押すと、中の絵柄がカシャッと切り替わるユニークなトイカメラ。メゾピアノの愛らしいイラストが投影され、遊ぶたびにワクワクが広がる。おしゃれなデザインで、遊んでも飾っても楽しめるアイテム。
『メゾピアノ シークレットキャラチャーム』
お届け予定：12月上旬
価格：1650円
全6種＋シークレット1種のランダムデザインで展開される「シークレットキャラチャーム」。バッグやポーチにぴったりのサイズ感で、日常にさりげないかわいさをプラス。シークレットキャラクターは特別感たっぷりで、手にしたときの喜びも格別。毎日のコーデに合わせて、気分で付け替えも楽しめる。
『メゾピアノ バスボール』
お届け予定：12月上旬
価格：550円
お湯に入れるとしゅわしゅわと溶け、全4種の中からいずれかのマスコットが登場。何が出るかは使ってみてのお楽しみ。保湿成分を配合しているため、バスタイム後のお肌はしっとりうるおい、ごほうび気分のひとときを演出する。
