コカ･コーラ、「ミニッツメイド 朝ゼリー」15年ぶりにパッケージをリニューアル - 「ぷるんぷるんQoo」も全18種デザインに
コカ･コーラシステムは9月15日、「ミニッツメイド 朝ゼリー」全3種(199円/税別)と、「ミニッツメイド ぷるんぷるんQoo(クー)」全6種(メーカー希望小売価格190円/税別)のパッケージデザインをリニューアルし全国で発売する。
パッケージデザインをリニューアル
ミニッツメイド 朝ゼリーは、果実のおいしさとなめらかな飲みやすさにこだわるとともに、毎日の食生活で不足しがちな栄養素を手軽に補給できるよう工夫した、管理栄養士推奨のパウチ入りゼリー飲料。バナナ、りんご、マンゴの全3種を展開している。今回、15年ぶりのリニューアルを行い、鮮やかな色彩で果実のおいしさが強調されたパッケージとなった。また、「フルーツ2個分の栄養」や「ヨーグルト1個分のカルシウム」など、摂りたい栄養が一目で分かりやすくなった。
「ミニッツメイド 朝ゼリー」全3種(199円/税別)
ぷるんぷるんQooは、フルーツの味わいとぷるんぷるん食感に加え、大切な栄養素が入った管理栄養士推奨のゼリー飲料。こちらもパッケージデザインをリニューアルし、現行の6種から18種にデザイン種類を増やして発売する。味わい1種ごとに表情豊かな3種類のクーを描いた。
左「ぷるんぷるんQoo ぶどう」/右「ぷるんぷるんQoo りんご」(190円/税別)
左「ぷるんぷるんQoo もも」/右「ぷるんぷるんQoo マスカット」(190円/税別)
左「ぷるんぷるんQoo みかん」/右「ぷるんぷるんQoo いちごミックス」(190円/税別)
