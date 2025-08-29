

ポッと出の企業には真似できない、老舗企業の経営システムの秘密とは（写真：shige hattori／PIXTA）

一見、派手に見える今どきの会社に必ずといっていほどあるのが、歯の浮くような立派な「企業スローガン」ですが、特定社会保険労務士の日比野大輔氏によれば、それらと本質的に異なるのが、100年続く老舗企業の掲げる「キレイごと」だといいます。

人を大切にするという「キレイごと」を、単なる「道徳」ではなく「ビジネスモデル」として成立させている100年企業の実像とはどのようなものなのでしょうか。日比野氏の著書『100年続く老舗企業が大事にしていること』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「口先だけの社内スローガン」がない

率直なところ、巷で話題になる100年企業の感動的な美談を見聞きするたび、こんなことを、思っていました。

そんなキレイごとで、経営は成り立つのか？

現代の経営常識をもってして、100年企業の経営は、なかなか理解しがたいのです。

例えば、一般的な企業でよくみかける社内スローガンに「顧客を大切にする」があります。この姿勢は、私にも理解できます。

顧客に対し、誠実かつ丁寧な対応を積み重ねていけば、信頼が生まれ、継続的な取引につながる。リピーターが増えれば、売上・利益は安定する。顧客満足度の向上は、利益の源泉になる、という構図はわかります。

しかし、100年企業の場合、顧客だけでなく、「社員」も大切にします。ときには、「顧客よりも『社員』を大切にする」のです。パートやアルバイトといった従業員についても同様です。

100年企業の現場を見学すると、口先のスローガンだけ立派な企業と大違いでした。「大切にする」の仕方が半端ではないのです。例えば、ずっと成果を出せない社員を辞めさせずに、給与を払い続ける。むしろ、そんな社員が長く働ける環境を整えようとします。

世界の企業をみれば、成果主義（業績給）を採用するのが一般的でしょう。一方、100年企業は固定的給与を選択します。社員が安心して生活を送り、落ち着いて仕事に取り組めるように、安定した収入を保障しようとします。

自社が原価割れしても「取引先の利益」を確保

ここで再び率直な疑問が出てくるのです。

そんなに給与を払って、利益は出るの？

意地悪な言い方をすれば、「儲かってるから、そんなコトがやれるんじゃないの？」と勘繰ってしまいます。しかし、100年企業は、もっとしたたかに、「その先」を読んでいます。「従業員を大切にするから、利益が出る」、そう言います。

従業員が長く働き続けることで、企業としての「競争優位」が生まれる事業構造を確立しているのです。長い歴史のなかで、そうした事業構造を確立させています。

続けてこうも言います。「従業員を大切にしたい、その想いからアイデアは生まれてきたのだ」。

鶏が先か、卵が先か。論語とそろばん。

「どちらが先で、どちらが大事か」ではなく、「どちらも同時にある状態」を求めることが、100年企業の経営システムの起源といえるようです。

驚くべきことに「キレイごと」はまだ続きます。100年企業は、社員だけでなく、取引先（仕入れ先）にも同じような姿勢を打ち出すのです。

例えば、価格が少し高くとも、付き合いの長い取引先から物を仕入れます。

仕入れ先の経営状態を気づかい、ときには自社が原価割れ（売れば売るほど赤字になる）になってでも、取引先の利益を確保しようとします。短期的にはコスト増になっても、長期的には、経営リスクの低減、利益の持続性につながるという確固たる信念に基づいているのです。

このように100年企業は、人を大切にすることで利益が生まれる事業構造を作り上げています。単なる「道徳」としてではなく、ビジネスモデルとして成立させているのです。

マニュアルがないことで「神対応」が生まれる

旅館や飲食などのサービス業たる100年企業は、顧客1人ひとりへの細やかなおもてなし、いわゆる"神対応"と呼ばれるサービスが強みです。

なぜこうした対応ができるのか？ どんな教育をしているのか？ 対応マニュアルに書いてある内容とは？ それが知りたくなります。しかし、この疑問への答えはこうです。

「マニュアルはないんです」

こうした神対応は、個々の社員から「自然に」生まれるのだそうです。一般的に、良質なサービスを安定的に提供しようとする場合、対応マニュアルを作るのが定石と考えます。しかし、100年企業からは、前述の回答に、こんな発言が続きます。

「マニュアルがあったら、本当のおもてなしは生まれません」

つまり、マニュアルを戦略として「あえて作らない」のです。「ない」のではない。作らないから、神対応が生まれているというのです。どういうことなのか。

ここに私は、老舗ならではの確立された教育プログラムの存在を感じます。マニュアルではなく、「1人ひとりの良心（良知）に基づいて最善の対応をする」という、明確な方針です。そうでなければ、世代を超えた神対応は生まれてはこないはずです。

この教育方針に大きく影響しているのは、江戸時代の儒学教育、とりわけ庶民のなかで広まった心学、のちに陽明学と呼ばれた教育だというのが私の見立てです。

多くの100年企業が、親から子へと経営が引き継がれていきます。同族経営です。

戦後生まれの私には、この「同族経営」が、なかなか理解できませんでした。「自由」と「平等」を是とする戦後教育を受けてきた私にとって、同族以外の社員は社長になれないというのが、どうも腑に落ちないのです。

実力とは関係なく、社長の息子だから、次の社長になる。どこか理不尽さを感じてしまう。「非人権的なモノ」を感じてしまうのです。しかし、100年企業で目にする光景は、「幸せなモノ」でした。

人を大切にしないとか、人権を侵害するとか、そんな空気はない。むしろ、アメリカ型企業でみられる労使の摩擦とは無縁の、温かな関係が築かれているのです。感動的なほど「人が大切にされている経営」がありました。

ポッと出の企業には真似できない「ケア体制」

なぜ、平等とはいえない同族系の経営継承システムで、こうした幸せな職場ができるのか──。疑問でした。そして、「知りたい」「理解したい」という思いが強くなりました。

100年企業では、大企業でないにもかかわらず、給与や福利厚生、教育等々、一般企業では考えられない手厚いケアが社員に施されているケースが多いです。

社員の生活や成長を真剣に支えようとする姿勢が、企業風土として脈々と受け継がれています。

もちろん、すべての企業がそうではありません。しかし、統計をとれば「社員に手厚いケアをする100年企業」のほうが多くなります。普段、労使紛争に立ち会うことの多い我々社労士は、こうした事実にすごく驚いてしまうのです。

研究を進めるうちに、社員を大事することが「経営戦略」の1つとわかってきました。社員を大切にすることで競争力を養い、実益につなげる。それが時代を重ねるなかで、ブラッシュアップされ、完成されたものになっている。

「これは同族経営だからこそ、時間をかけて積み上げられ、蓄積され、安定的に継承されてきたのだ」

ポッと出の企業には真似できない、外部から邪魔されない経営システムを作り上げていることが次第にわかってきたのです。

ある100年企業の経営者は、厳格に同族への事業承継を行う理由を、「想いや哲学をより純粋に承継するためだ」と言います。

経営を一族で継承することで、理念や価値観はブレなく伝わっていく可能性が高まる。「自分の代だけ良ければいい」「自分が採用した社員だけ育てばいい」ではなく、一人ひとりの社員を長い目でみて、先々の成長を支援する。社員の老後のことまで考えた雇用ができるのです。

西洋型ビジネスからみて理解不能な「暖簾分け」





老舗飲食店などでみられる「暖簾分け」も、社員の独立・成長を支援する仕組みです。

似た制度として「フランチャイズ」がありますが、暖簾分けとは大きな違いがあります。フランチャイズでは、親会社（本部：フランチャイザー）は、子会社（加盟店：フランチャイジー）から看板料やロイヤリティを徴収し、利益を最大化しようとします。

要は、親会社の利益を最大化することを目的とした戦略です。

一方、暖簾分けでは、暖簾元はお金を取るどころか、技術や信用、ブランドといった無形の資産を惜しみなく分け与え、独立を支援します。

そこには、「子を育てる親」としての姿勢があり、搾取ではなく共存共栄の精神、親が子の幸せを願う気持ちが表れています。

100年企業で、ごく自然に行われる暖簾分けは、西洋型のビジネス理論では「理解不能な戦略」です。

（日比野 大輔 ： 労務管理事務所フォージョウハーフ代表、（一社）100年企業研究会代表理事、特定社会保険労務士）