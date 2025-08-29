Image: Amazon

なんでこんなやる気なの？

Amazonのセールと言えば、Fireタブレットを回収する時。先月のPime会員向けのプライムデーが最高のタイミングで、そのときに買えた人はおめでとうございます！

…だと思っていたのですが、敗者復活戦が用意されていました。

Amazon Fire HD 10 12,980円 Amazonで見る PR PR

Fire HD 10が7,000円引きの1万2980円でございます。

さらに、僕の環境ですと…

Image: 小暮ひさのり

【このバナーが表示されている方限定】スマイルSALEの割引価格からさらに1,000円OFF▶▶

表示されていて、謎にさらに1,000円安くなるそうです。愉悦ッ！

こうなると1万1980円となってプライムデーと同額ですね。ありがたくポチらせていただきます！

タブレットで動画、書籍。それ、FireHD 10でよくない？

Image: Amazon

で、Fire HD 10でなにするか？ですが、動画・電子書籍用としてならかなり優秀。

性能こそiPadには遠く及ばないので、クリエイティブワークやゲームは苦手。でも、暇なときに動画を観たり、Kindleの電子書籍を読んだり…といった「ビューワー」としての役割ならこの1万ちょっとのタブレットで十分だと思います。

この価格なら1台確保しておいて損はないと思うので、安いうちにぜひ！

Source: Amazon