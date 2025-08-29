もはやバラマキ。Fire HD 10が実質1.2万という事実
なんでこんなやる気なの？
Amazonのセールと言えば、Fireタブレットを回収する時。先月のPime会員向けのプライムデーが最高のタイミングで、そのときに買えた人はおめでとうございます！
…だと思っていたのですが、敗者復活戦が用意されていました。
Fire HD 10が7,000円引きの1万2980円でございます。
さらに、僕の環境ですと…
【このバナーが表示されている方限定】スマイルSALEの割引価格からさらに1,000円OFF▶▶
表示されていて、謎にさらに1,000円安くなるそうです。愉悦ッ！
こうなると1万1980円となってプライムデーと同額ですね。ありがたくポチらせていただきます！
タブレットで動画、書籍。それ、FireHD 10でよくない？
で、Fire HD 10でなにするか？ですが、動画・電子書籍用としてならかなり優秀。
性能こそiPadには遠く及ばないので、クリエイティブワークやゲームは苦手。でも、暇なときに動画を観たり、Kindleの電子書籍を読んだり…といった「ビューワー」としての役割ならこの1万ちょっとのタブレットで十分だと思います。
この価格なら1台確保しておいて損はないと思うので、安いうちにぜひ！
Source: Amazon