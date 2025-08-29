歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで「#双子お腹観察日記」と称して、双子妊娠中の現状を伝えています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠中「体重どうでした？」フォロワーに質問 “最大20kg増量も” に震撼「腰が限界にきてます」



翔子さんは「妊娠中の方、出産した方、体重どうでした？」と問いかけ、「あまりにも人生で初めてみる数字すぎて」「腹帯が長さ足りなくなってしまってる！」「双子だと最大20いくらしいと聞いて震えてます」と、体重が増えに増えている様子を明かしています。







翔子さんは、以前から食欲が盛り上がっていることをたびたび投稿。「最近食べたいものがビビっと来すぎてもりもり食べてた」とも振り返っていますが「産後ちゃんと痩せるのかなあ？！」「どうやって痩せるんですか？！」とも問いかけています。









さらに翔子さんは「腰が限界にきてます」「普通に座ってても息苦しいし」「ドライヤーで立ってられず」「しゃがむと立ち上がれず」「頭ではサッとできそうな動きが全然出来なくなってきた」と、お腹の大きさと体重で、日々の動きもままならなくなっている様子を伝えています。

翔子さんは「ダイエットは産後に、、」「いまはタンパク質やビタミンや葉酸を意識した自炊頑張ります」と、 “いま出来ること” に取り組む姿勢を見せています。

【担当：芸能情報ステーション】