首掛けスピーカー木聲(きこえ)ZQS-30B-W

電響社は、ZEPEAL(ゼピール)ブランドから、首掛けスピーカーとしても、スタンドに設置して手元スピーカーとしても使える、「首掛けスピーカー木聲(きこえ)ZQS-30B-W」を9月上旬に発売する。価格はオープン、直販サイトでは11,880で販売する。

家事などの作業をしながら音楽やテレビ、動画を楽しみたい時には、首に掛けて首掛けスピーカーとして。大きな音を出しづらい環境でテレビの音を自分の近くではっきりと聴きたいときなどは、机にスタンドごと置いて手元スピーカーとして使えるスピーカー。

耳をふさがないため長時間使用しても疲れにくく、周囲の音も自然に聞こえるという。

首掛けスピーカーと、スタンド、送信機がセットになっており、テレビの音声出力などと送信機を接続すれば、ワイヤレスでテレビの音が楽しめる。映像と音のズレが少ない低遅延モードも利用できる。

Bluetooth接続が可能なため、スマートフォンやタブレットとの接続も可能。

マイクを内蔵しているため、スマートフォン・パソコンと接続すれば、在宅ワークでのオンライン会議や日常の通話にも使える。

首掛けスピーカーは約195gと軽量設計で、首や肩への負担が少ないという。生活防水機能付きのため、 キッチンや洗面所など水回りでの作業中にもながら聴きが可能。耳をふさがないため、家族から話しかけられた声や、インターホンの音といった環境音も聞き取れる。