148.95　エンベロープ1%上限（10日間）
148.94　200日移動平均
148.57　一目均衡表・基準線
148.26　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.68　一目均衡表・転換線
147.50　21日移動平均
147.48　10日移動平均
147.00　現値
146.73　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.73　一目均衡表・雲（上限）
146.00　エンベロープ1%下限（10日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.54　100日移動平均

ドル円は147円近辺でのもみ合いが続いている。下向きで推移する21日線に上値を抑えられて、軟調な推移が見込まれる。