テクニカルポイント ドル円 21日線に上値を抑えられて軟調な推移か

148.95 エンベロープ1%上限（10日間）

148.94 200日移動平均

148.57 一目均衡表・基準線

148.26 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

147.68 一目均衡表・転換線

147.50 21日移動平均

147.48 10日移動平均

147.00 現値

146.73 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

146.73 一目均衡表・雲（上限）

146.00 エンベロープ1%下限（10日間）

145.65 一目均衡表・雲（下限）

145.54 100日移動平均



ドル円は147円近辺でのもみ合いが続いている。下向きで推移する21日線に上値を抑えられて、軟調な推移が見込まれる。

