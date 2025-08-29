TBS NEWS DIG Powered by JNN

´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤­¤ç¤¦¡¢ËÜ½£¤Î¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥ó¥Þ¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÁ¥ÅÏ»Ôµû»Ô¾ì¤Ë½é¥µ¥ó¥Þ¤ò¿åÍÈ¤²¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç·¿¥µ¥ó¥ÞÁ¥¡¢ÂèÆó½½°ì»°³Þ´Ý¤Ç¤¹¡£

ËÌ³¤Æ»¤Î²­¹ç¤ª¤è¤½1500¥­¥í¡¢ËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ø³¤¡á¸ø¤Î³¤¤Çµù¤ò¹Ô¤¤¡¢¿åÍÈ¤²ÎÌ¤Ï28¥È¥ó¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥µ¥ó¥Þ¤ËÉÍ¤Ï³èµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Þ¤Ï140¥°¥é¥à°Ê¾å¤ÎÂç¤­¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢1¥­¥íÅö¤¿¤ê830±ß¤«¤é1250±ß¤È¡¢¿ôÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤è¤ê170±ß¤«¤é250±ß¤Û¤É°ÂÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£