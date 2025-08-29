お笑い芸人の出川哲朗（61）が28日、テレビ朝日 「アメトーーク！」（木曜後11・20）に出演。お笑いコンビ・キャイ〜ンのウド鈴木（55）の男気エピソードを披露した。

今回のテーマは「くされ縁芸人」で、出川はウドと出演。32年の付き合いで、「ウドちゃんって優しいし誰にも腰が低い。でも、それだけじゃなくて、男気がすごい強い。そこを持ってるから僕は大好き」と話した。

過去に、ウドの車に乗ってナンパをしていると、不良グループに絡まれたことが。「出川とウド出てこい！」と車を揺らしてきたそう。すると、ウドは「これから何があろうと車から絶対に出ないでください」と言い残し、不良グループのリーダーのもとへ。「隊長（出川）に謝らんかい！」と立ち向かった。

相手は「これで刺すぞ！」とナイフを取り出したが、ウドは「刺せるもんなら刺してみろや！」と怯まず。大騒ぎになる中、「新宿のアルタの前だったから、派出所あるでしょ？おまわりさんが来てくれて止めてくれて。最終的には向こうも謝って。ウドちゃんも“謝ってくれたらいいよ”って仲直りした」と出川は振り返った。

これについてウドは「お詫びと訂正をさせてください。話が歪曲（わいきょく）してる」と切り出した。「僕の中では、派出所があるので、大声を出せば来てくれるんじゃないかなと思ったので…」などと釈明。

出川は「そんなこと言うなよウドちゃん！本当だろ？何で恥ずかしがるんだよ！」とツッコんで笑わせた。