韓国の人気女優のチョン・ウヒ（38）が29日に都内で行われた、ダブル主演ドラマ「マイ・ユース（My Youth）」記者発表会に出席した。

ダブル主演のソン・ジュンギと笑顔で登場したチョンは、あいさつで「こんにちは、チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです」と流ちょうな日本語を披露。会見中は韓国語での対応だったが、時折日本語を織り交ぜ、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。

「サニー 永遠の仲間たち」の演技で注目を浴びた演技派女優は、プライベートでもよく日本を訪れるという。「今年は大阪に、去年は東京、京都…。日本の料理も大好きです。雰囲気、景色も大好きなので、友達とプライベートで旅行に来ます」と明かした。

ドラマプロモーションのための来日は「ファンの皆さんに直接会う時間が設けられていますので、それが本当に楽しみ。初めての事ですので、とてもワクワクしています。たくさんのファンの皆さんに会うと思うと、素敵な姿をお見せしたいなという気持ちになります」と笑顔。

大好きな日本食は味わえていないようで「旅行でまた来て、思いっきり美味しい日本料理を食べたいなと思います」とした。

つらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いた同作。2人の今の感情を見つけていく美しいロマンスドラマだ。

「恋と成長がうまく描かれたドラマだと思いますので、皆さんがご覧になりますと応援したい気持ちが芽生えるかもしれません。また、誰かのことを思い起こして懐かしむ、切なさ、甘い気持ちがいっぱいの作品。日本と韓国で同時放送となります。ですので、反応が私達も楽しみです」とほほえんだ。

同作は、フジテレビが運営する動画配信サービス FODにて2025年9月5日より、独占配信される。