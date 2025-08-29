モー娘。野中美希、オーバーサイズジャケットから美脚スラリ「カジュアルコーデ似合う」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】モーニング娘。'25の野中美希が29日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。メンバー、美脚際立つストリートコーデ
野中は、雑誌「B-PASS」（シンコーミュージック）に登場していることを伝え、「Hit The Street w／New Eraのコーナーに掲載していただいています！」と告知。キャップを被り、グリーンのトップスとオーバーサイズのジャケットを合わせたコーディネートで、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデ似合う！」「スタイル抜群」「美脚が眩しい」「可愛すぎる」「キャップも素敵」「オフショットありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
