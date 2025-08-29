安田美沙子、収録スタジオで長男と2ショット「貴重な体験ですね」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの安田美沙子が8月29日、自身のInstagramを更新。TBSラジオの収録に長男を同伴した際の親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】安田美沙子、長男との貴重ショット
安田は「この日は、パパに次男の塾を任せて。あれ？夏休み長男は誰がみるの？となり。。（ごめん）」と夏休み中の子育ての段取りについて説明し、「ロビーで待ってもらおうと思ったのですが、入れてくださいました ほんとにありがとうございました」「おかげで社会見学が出来ました」とラジオブースに入れてもらえた感謝を表現。TBSラジオ「教えて！壁紙のこと。」の収録スタジオで長男と肩を寄せ合う親子2ショットの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「息子さん貴重な体験ですね」「微笑ましい」「いい思い出になりそう」「楽しそう」「お疲れ様でした」「素敵な親子関係」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安田美沙子、夏休み中の長男がラジオ収録で社会見学
【Not Sponsored 記事】