ピン芸人・とにかく明るい安村（４３）が２９日、東京ビッグサイト（東京・有明）で開催中の「東京おもちゃショー」に登場。タカラトミーブースで「黒ひげ危機一発５０周年記念ステージ」を盛り上げた。

先月発売の７代目で５０周年となったパーティーゲーム「黒ひげ危機一発」は、これまで４７以上の国と地域で累計出荷数２０００万個超のロングセラーに。ということで、海外でも活動している安村がゲストで招かれ、初代の黒ひげ（海賊の親分）に扮し出てきた。

黒ひげは今でこそ服を着ているが、初代の人形がスクリーンに映し出されると「初代は裸だったんですね」と安村は驚いた。「Ｔシャツとか着てなかったんですね。パンイチで。パンイチもこれ、穿いてない可能性もありますよね」。確かに安村と同じような格好だった。

また１９７５年の発売当初は、樽に剣を刺し、樽の上の黒ひげが飛び出たら勝ちだった。ところがクイズ番組がキッカケで「飛び出たら負け」というルールが浸透し、９５年からはそれが正式ルールに。今回、３０年ぶりに原点回帰で「飛び出たら勝ち」にルール変更された。

安村は「結構過激な助け出し方ですね。仲間（黒ひげ）を刺して、痛がって飛び出して…」と指摘。商品担当者によると実は、樽に閉じ込められた黒ひげは「縄でグルグルに縛られていて、その縄を（仲間が）剣で切ってあげようと…」という状況だった。「そういうこと！ 縄を切ってまず、で、自力でジャンプ」と安村は納得。

また商品名が四字熟語の「危機一髪」ではなく「危機一発」なのは、昔から子供たちの誤用を招いていた。「勝負が一発で決まるということから『髪』ではなく、『一発』の『発』を商品名として採用させていただいてます」と担当者。

安村は「我々やっぱり一発屋芸人っていうのをやってますしね、こっち（発）のほうがやっぱ馴染みが深いですよ」とのこと。「こないだ、一発屋芸人集まってクイズ大会やったんスけど、３０人くらいしかお客さん集まんなかった」そうだ。