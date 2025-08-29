チュチュ登場！ 「機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア」第3話2が公開
画像はコミックNewtype「機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア」のページより【第3話2】 8月29日 公開
KADOKAWAは8月29日、同社のWEBマンガメディア「コミックNewtype」にてマンガ「機動戦士ガンダム 水星の魔女 青春フロンティア」第3話2を公開した。
本作は、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のスピンオフコミック。近未来の日本を舞台に、女子高生のスレッタとミオリネの出会いが描かれるパラレル作品となる。
第3話2では、地球寮にてモビルクラフトのコンテストについて聞いたスレッタとミオリネ。スレッタは地球寮の手伝いをしようと話を持ちかけるが、そこにチュチュが現われ……。
舞台はちょっとだけ未来の日本。神奈川県にあるアスティカシア高等専門学園。
編入生であるスレッタは、ひょんなことから地元名家の娘・ミオリネと知り合う。
将来の夢が見つからないミオリネに、スレッタが提案したのは……
「やりたいことリスト、いっしょに埋めませんか？」。
青春全部懸けた、２人と仲間たちの新天地（フロンティア）が始まる！
