臨時の総裁選に賛成する議員の名前を公表することに自民党内から反発も出る中、石破内閣の閣僚からは29日、公表は「当然」という意見が相次ぎました。

村上総務相

「当然、記名で、実名でサインして提出するというのは、私は当然だと思います」

中谷防衛相

「自民党の国会議員としての責任、これをもって自らの対応を明らかにするということは当然のこと」

平デジタル相

「自分の名前を表明して、自分の意見をいうことに関しては、私自身は1人の政治家として違和感はありません」

平デジタル相はまた、副大臣、政務官の中に辞任した上で総裁選の賛成の意向を示すという議員が出ていることに、「重要な発言、行動は自由にやられるべき。政府の役職をやめる必要はない」と強調しました。

一方、小林史明環境副大臣は自身のSNSで、臨時の総裁選の実施に賛成する意向を明らかにしました。さらに、「必要なら副大臣を辞して手続きを行いたい」としています。

また、旧茂木派の中堅・若手議員およそ10人が29日昼、国会内で会合を開きました。出席者の中には石破内閣で副大臣や政務官をつとめる議員もいましたが、総裁選の前倒しを求めることで一致したということです。会合をとりまとめる笹川博義農水副大臣は、自身も総裁選前倒しを求める考えに変わりはないと強調しました。