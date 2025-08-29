HoYoverseは、人気シリーズ「崩壊」の最新作『崩壊：ネクサスアニマ』を正式発表し、初の小規模クローズドテスト「ネクサスリンク・テスト」の参加募集を開始した。今回のテストは、PCおよびiOSを対象に実施し、本日から9月12日まで公式サイトにて応募が可能だ。

【画像あり】『崩壊：ネクサスアニマ』での探索やバトルの様子

『崩壊：ネクサスアニマ』は、「アニマ」と呼ばれる生き物を育成する戦略ゲームだ。プレイヤーは囚われの身から抜け出した次元界の旅人となって新たな冒険に出発し、アニマと絆を結んで力を借りることで探索とバトルを行う。

本作の世界には、「愛情と憎悪」「光明と暗黒」「生と死」といった対をなす概念を結びつける見えない繋がり「ネクサス」があり、ある事件をきっかけに「ネクサス」が断ち切られてしまった。残った「ネクサス」が「アニマ」へと姿を変え、主人公はバトルや任務を通じてアニマと「ネクサスリンク」することで、対応する概念を操るようになる。

本作は2025年5月に『崩壊：スターレイル』の周年ライブでサプライズ映像として披露され、今回の発表はクローズドテスト以外にも公式サイトやPVが公開されている。

なお今回のクローズドテストでは、課金システムおよびデータ引き継ぎシステムは実装されておらず、事前登録とアンケートの提出を済ませた応募者の中から、抽選で参加資格が配布される。テストの具体的なスケジュールは後日アナウンス予定とのこと。

（文＝リアルサウンドテック編集部）