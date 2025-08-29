ドラマー・yukihiro、L’Arc〜en〜Cielでの活動などキャリア総括するムック発売へ 誕生日に記念イベントも開催
L'Arc〜en 〜Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepなどでのバンドで活動するドラマー／クリエイター・yukihiroの軌跡をまとめた書籍『yukihiro：the complete story of a drummer ＆ creator 1995-2025』（リットーミュージック）が12月に刊行される。
【写真】L’Arc〜en〜Cielがアリーナツアー追加公演発表
同書は、『リズム＆ドラム・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』という2つの専門誌が約30年にわたって追い続けてきたyukihiroのアーカイブ記事を軸に構成。1995年のDIE IN CRIES時代から、L'Arc〜en 〜Ciel『ark』『ray』リリース時、geek sleep sheepやPetit Brabanconの結成時のインタビュー、最新の東京ドーム公演後の取材まで、幅広い年代の記録を収める。
また、自身のソロプロジェクト・ACID ANDROIDの作品インタビューやプライベートスタジオ特集、連載『Oscillator Lover』（2012年〜2014年）の再録など、クリエイターとしての側面も深掘り。加えて同書のための撮り下ろし写真やスペシャルインタビューも掲載されるなど、yukihiroの音楽キャリアを多角的に掘り下げる永久保存版となっている。
予約販売中の限定特装版はハードカバー仕様で、通常版とは異なる表紙写真を採用。特典として、yukihiroが表紙を飾った過去の雑誌5冊（『リズム＆ドラム・マガジン』1999年8月号／2012年4月号／2014年2月号／2015年6月号、『サウンド＆レコーディング・マガジン』2025年10月号）をデザインしたポストカードセットが付属する。なお、通常版の予約受付は後日スタート予定。
さらに、yukihiroの誕生日である11月24日には、同書の発売を記念したトークイベントの開催も決定。yukihiro本人が登壇し、ドラマー／クリエイターとしての活動について語る貴重な場となる。チケットにはサイン入りムック（通常版）が付属し、発売前にいち早く入手することが可能。イベントの詳細は追って公開される。
【写真】L’Arc〜en〜Cielがアリーナツアー追加公演発表
同書は、『リズム＆ドラム・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』という2つの専門誌が約30年にわたって追い続けてきたyukihiroのアーカイブ記事を軸に構成。1995年のDIE IN CRIES時代から、L'Arc〜en 〜Ciel『ark』『ray』リリース時、geek sleep sheepやPetit Brabanconの結成時のインタビュー、最新の東京ドーム公演後の取材まで、幅広い年代の記録を収める。
予約販売中の限定特装版はハードカバー仕様で、通常版とは異なる表紙写真を採用。特典として、yukihiroが表紙を飾った過去の雑誌5冊（『リズム＆ドラム・マガジン』1999年8月号／2012年4月号／2014年2月号／2015年6月号、『サウンド＆レコーディング・マガジン』2025年10月号）をデザインしたポストカードセットが付属する。なお、通常版の予約受付は後日スタート予定。
さらに、yukihiroの誕生日である11月24日には、同書の発売を記念したトークイベントの開催も決定。yukihiro本人が登壇し、ドラマー／クリエイターとしての活動について語る貴重な場となる。チケットにはサイン入りムック（通常版）が付属し、発売前にいち早く入手することが可能。イベントの詳細は追って公開される。