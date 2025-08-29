LPN-Z5IIの装着例

株式会社ワイドトレードは、ニコン「Z5II」とパナソニック「LUMIX S1II」などに対応したLeofotoのL型プレートを9月5日（金）に発売する。

アルミ削り出しのL型プレート。ベースプレートとサイドプレートで構成され、どちらもアルカスイス互換形状となっており、対応する雲台などに素早く装着できる。

サイドプレートはスライドに対応し、装着したままでも各種ケーブルが利用できる。

LPN-Z5II

ニコンのフルサイズミラーレスカメラ「Z5II」用に設計されたアルミ製のL型プレート。

ベースプレートには、1/4インチねじ穴やQDソケットを備えるほか、開口機構を採用しており、バッテリー交換にも対応する。

LPP-S1RII

対応機種：Z5II 外形寸法：63×142×87mm 重量：123g 価格：1万4,520円

パナソニックのフルサイズミラーレスカメラ「LUMIX S1II」「LUMIX S1IIE」「LUMIX S1RII」の3機種に対応したL型プレート。

ベースプレートには、1/4インチねじ穴や3/8インチねじ穴、QDソケットを備えている。

装着例

対応機種：LUMIX S1II、LUMIX S1IIE、LUMIX S1RII 外形寸法：69×145×88mm 重量：139g 価格：1万5,840円