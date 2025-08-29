板野友美、引っ越ししたての新居でおうちプール満喫 すべり台付き“巨大プール”で大はしゃぎ「めちゃ楽しそう〜！」「素敵なお家」
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。7月に引っ越しを報告した新居で、夫でプロ野球ヤクルトの高橋奎二投手（28）、長女（3）らと共に、すべり台付きの“巨大”プールで水遊びする様子を紹介した。
【動画】「めちゃ楽しそう〜！」新居ですべり台付き“巨大プール”を満喫する板野友美 ※8：40ごろ〜
自身の誕生日である7月3日、自身のYouTubeチャンネルで「私、引っ越しまーす！」と明かした板野。同月21日には、自身のインスタグラムで「引っ越しやっと落ち着きました♪まだ家具が全部揃うのはこれからだけど、それも楽しみ」と伝え、広々とした室内で長女と“おそろコーデ”の2ショット写真を披露していた。
この日の動画では「【ベビちんDay】我が家に巨大プールがやってきた みんなで組み立てて遊んだよ【娘と過ごす日】」と題し、購入した“巨大プール”を組み立て水遊びを楽しむ様子を紹介。長女と一緒に大はしゃぎでプールのすべり台をすべるなど、ほほ笑ましい親子時間の1コマを届けている。
コメント欄には「素敵なお家」「プールも豪華」「めちゃ楽しそう〜！みんな可愛い！」「何気ない日常幸せいっぱいめっちゃいい」など、さまざまな声が寄せられている。
