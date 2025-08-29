Snow Man公式TikTokにて、深澤辰哉・渡辺翔太・佐久間大介が学校の階段でカリスマックスチャレンジを行う動画が公開された。「カリスマックス」は、パラパラを現代流にアップデートした新曲で、8月25日にリリースされた。

【動画】深澤辰哉・渡辺翔太・佐久間大介のカリスマックスチャレンジ＆MV

■「withカリスマックスティーチャー」な“4人”のダンス

動画は「withカリスマックスティーチャー」と添えて公開。3人は学校の階段に黒スーツ＆サングラス姿で登場。佐久間だけ丈が短めのジャケットになっている。佐久間を先頭に渡辺＆深澤で三角形を描き踊り出すも、後ろから先生が注意するかのように（！？）登場し、深澤の肩を叩く。その間も淡々と踊り続ける佐久間と渡辺。

深澤は慌てるように頭を下げ、サッとサングラスを取り出し先生に手渡す。すると先生はサングラスをかけてダンスに合流。3人と共にキレッキレに踊りきった。

最後の、マイケル・ジャクソンのような佐久間のポーズ、すました渡辺のキメ顔、先生と一緒にノリノリで手を伸ばす深澤と、それぞれの個性にも注目。

「年上組パラパラうますぎる」「ふっかと先生のやり取り面白い」「しょっぴーずっと真顔（笑）」「さっくんの最後のポーズかわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

■個性あふれるラストまで目が離せないカリスマックスチャレンジ

■「カリスマックス」MV