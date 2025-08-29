ÊÒÁÒ¥³ー¥×¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿º£´üºÇ½ª¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî¡¢Ì¤Äê¤À¤Ã¤¿ÇÛÅö¤Ï20±ß¼Â»Ü
¡¡ÊÒÁÒ¥³ー¥×¥¢¥°¥ê <4031> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î29Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿26Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤¬20²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï3.5²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²¼´üÇÛÅö¤Ï20±ß¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï20±ß¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡2026Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¡¢ÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2025～2034Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»Üºö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¶ÈÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¤ÎÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50%¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÇÛÅö¶â³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¦°ì»þÅª¤ÊÈñÍÑ¤Î·×¾å¤Ë¤è¤êÀÖ»ú¤ò¸«¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢³ô¼ç¤Ø¤Î°ÂÄêÅª¤Ê´Ô¸µ¤ò½Å»ë¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê20 ±ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£´ü¤Î¾å´üÇÛÅö¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¡¢½¾ÍèÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²¼´üÇÛÅö¤Ï20±ß¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï20±ß¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡2026Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¸øÉ½¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¡¢ÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖÃæÄ¹´üÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2025～2034Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»Üºö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¶ÈÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¤ÎÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50%¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÇÛÅö¶â³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¦°ì»þÅª¤ÊÈñÍÑ¤Î·×¾å¤Ë¤è¤êÀÖ»ú¤ò¸«¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢³ô¼ç¤Ø¤Î°ÂÄêÅª¤Ê´Ô¸µ¤ò½Å»ë¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê20 ±ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡