29日14時現在の日経平均株価は前日比159.56円（-0.37％）安の4万2669.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は730、値下がりは814、変わらずは71。



日経平均マイナス寄与度は47.81円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が20.77円、ファナック <6954>が11.99円、ＫＤＤＩ <9433>が10.33円、ＴＤＫ <6762>が9.12円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を21.27円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が11.82円、アドテスト <6857>が10.80円、中外薬 <4519>が9.32円、電通グループ <4324>が5.52円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、卸売、建設と続く。値下がり上位には輸送用機器、小売、保険が並んでいる。



※14時0分15秒時点



株探ニュース

