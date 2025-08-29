¤ªÂæ¾ì¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê»ÜÀß¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Ï´ÑÀï¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÃíÌÜ - JAL¤ÈVisa¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö·ÏÎó¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ËÂ¿ÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO(¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ)¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£10·î3Æü¤Ë¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤Î³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10·î11Æü¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è)
¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤È¥Ó¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖJAPAN AIRLINES LOUNGE¡×¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¡£Å·°æ¤Î¤Ê¤¤³«ÊüÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹¡×¤«¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
10·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢JAL¡¦Visa¥«¡¼¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç´ÑÀïÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥Þ¥¤¥ë¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£¸å¡¢3¼Ò¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
TOYOTA ARENA TOKYO¤Î¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡ûJAL¤ÈVisa¤¬¥Þ¥¤¥ë¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡
TOYOTA ARENA TOKYO¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àMEGA WEBÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Â¿ÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£B¥ê¡¼¥°¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£±ß·Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤Î¥·¡¼¥È¤«¤é¤â´ÑÀï¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤è¤ê¤âµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦
²°³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öadidas SPORTS PARK¡×¤Ë¤Ï¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¾¡Íø»þ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥ê¥ó¥°¤¬¸÷¤ë¤È¤¤¤¦
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢±¿±Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬JAL¡¢Visa¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê2³¬¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖJAPAN AIRLINES LOUNGE¡×¤È¡ÖJAPAN AIRLINES TERRACE SUITE¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö°ìÈÖ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÆþ¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬JAPAN AIRLINES LOUNGE¤ÈJAPAN AIRLINES TERRACE SUITE
JAPAN AIRLINES LOUNGE¤Î¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤ëTOYOTA GATE¡£1³¬¤Ë¤Ï¡ÖTOYOTA PREMIUM LOUNGE¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥¸ÀìÍÑ¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
TOYOTA PREMIUM LOUNGE
ÍÍ¡¹¤Ê¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë
JAPAN AIRLINES LOUNGE¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»ö¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¡£Ë½§»Ô¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢JAL¥é¥¦¥ó¥¸ÄêÈÖ¤Î¡ÖJAL¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬JAPAN AIRLINES LOUNGE
¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë
ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊJAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢JAL¤ÎÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ñ»º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖRe FLY¡×¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥í¥Þ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¤ò±é½Ð¤·¤¿¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖJAL¤¬Ä¹Ç¯¶õ¤ÎÎ¹¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈJAL¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÂç¿¹¹¯»Ë»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
3¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£º¸¤«¤éVisa¤Î¥·¡¼¥¿¥ó¡¦¥¥È¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¦ÎÓË®É§¼ÒÄ¹¡¢⽇ËÜ¹Ò¶õ¼¹⾏Ìò°÷¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈËÜÉôÄ¹⼤¿¹¹¯»Ë»á
JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE¤Ï¡¢6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸Ä¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤Ã¤Æ´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¾å³¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢2³¬¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥È¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£18m¤È¤¤¤¦¶áµ÷Î¥¤Ê¤Î¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¹â¤¤´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE¡£Å·°æ¤¬¤Ê¤¯³«ÊüÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¡£¥³¡¼¥È¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤ë
ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤êJAL¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢JAL¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍøÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¡¼¥Þ¤¬°Û¤Ê¤ë6¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤È¥Æ¥é¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÏÂÉ÷¤Î¥Æ¥é¥¹¤â
10·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢´ÑÀïÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢JAPAN AIRLINES LOUNGE¤¬1¿Í15,000¥Þ¥¤¥ë¡¢JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE¤Ï25Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Ç¸ò´¹²ÄÇ½¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤â°ìÈÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖTOYOTA GATE¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¿¹»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡ÖJAL¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£JAL¥«¡¼¥É¤äJAL Pay¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤Ë¤è¤ë¶õ¤ÎÎ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤Ã¤¿·Ý½Ñ¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Î½ÉÇñ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤«¤éÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤à·Á¤Ç¥Þ¥¤¥ëÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¡£
º£²ó¤ÎJAPAN AIRLINES LOUNGE¤äJAPAN AIRLINES TERRACE SUITE¤â¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦JAL¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
TOYOTA ARENA TOKYOÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Îº¢¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿Square¤òÁ´ÌÌÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¼«ÈÎµ¡¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¸½¶â¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢°û¿©¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËVisa¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈVisa¤Î¥·¡¼¥¿¥ó¡¦¥¥È¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
Square¤òÆ³Æþ¤·¤Æ´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×
¥º¥é¥Ã¤ÈSquare¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤Ö
¥¥È¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£Visa¤Ï³¤³°¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
JAL¤¬¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Visa¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆÃÅµ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¥¥È¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢JAL¡¢Visa¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó·È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
10·î3Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ëTOYOTA ARENA TOKYO
¾®»³°ÂÇî ¤³¤ä¤Þ¤ä¤¹¤Ò¤í ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ÌµÀáÁà¤Ê¶½Ì£¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥«¥á¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥Ç¥¸¥«¥á¡¢PC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ä¡Ä¤¿¤¤¤Æ¤¤²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
