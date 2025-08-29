【GUの新作シャツ】がお値段以上かも！ 大人の垢抜け♡「こなれコーデ」

【GU（ジーユー）】に並び始めた秋の新作のなかでも、いち早くチェックしたいのがシャツ。着こなし次第でクリーンにもカジュアルにも振れて、大人コーデにちょっとした遊び心を添えてくれるGUの新作シャツは値段以上の活躍が見込めそうです。そこで今回はGUで狙い目の新作シャツと、大人がこの秋に真似したいこなれ見えコーデのポイントをお届けします。

端正なオックスフォードシャツは短めの着丈が新鮮

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

端正なオックスフォードシャツをベースに、あえてコンパクトに仕上げた着丈が新鮮さを感じられる一着。小さめの襟はボタンダウンを取り入れ、かっちりとした雰囲気で着こなしやすいのもポイントです。後ろ身頃にかけてゆるやかにカーブする裾は、タックインせずともサマ見えを狙えそう。カラーは注目のダークブラウンのほか、オフホワイト・ブルーの3色から。

知的なシャツを頼りにスウェットパンツで抜け感を

爽やかで知的なムードが漂うブルーのシャツを頼りに、ラフなスウェット素材のバレルレッグパンツをチョイス。シャツと合わせることでスウェットパンツの部屋着感を払拭でき、真面目なシャツコーデに抜け感を与える役割を担ってくれます。ブルー × グレーの淡い上下は、重厚感のある小物やカーディガンを添えると秋らしさがUP！

秋コーデに遊び心を加えるシックなミニチェック柄

【GU】「コットンチェックシャツ」\2,490（税込）

こちらのシャツは、メンズアイテムらしく程よいゆとりのあるシルエットと大人可愛いチェック柄のバランスが、秋コーデに遊び心をプラスしてくれそう。1枚着としてだけでなく羽織としても一点投入で着映えを狙えます。ベージュ・オリーブ・ダークグレーといった、くすみ感や渋みのあるシックなカラー展開で子どもっぽく見えにくいのも嬉しいポイントです。

肌をチラ見せする技ありコーデはシャツとなら気楽に

タイトなボディスーツにボリューミーなバレルレッグジーンズを合わせた旬のバランスが、こなれ感バツグンなカジュアルコーデ。ジーンズとのワンツーでは難易度が高めな腰をチラ見せする着こなしも、腰にチェックシャツを巻き付けることで視線を分散しやすくなります。ダークトーンに寄りがちな夏秋コーデこそ、シャツを活用しながら肌見せするのがヘルシーな色気を醸し出すポイントに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ