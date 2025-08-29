ÍµÈ¹°¹Ô¡ÖÄ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×Ä«¿©¤ÏÆ¦¤À¤±¤ÎÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÎ®ÌÚ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þÈ¾¡Ë¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀèÇÚ¡¢ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê70¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊüÁ÷ºî²È¹âÅÄÊ¸É×»á¡Ê77¡Ë¤¬ÊÒ²¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÎ®ÌÚ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¹âÅÄ»á¤¬ÊÒ²¬¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤À¤Ê¡£ÌÌÇò¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Öº£¤ä²¿»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤ë¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÒ²¬¤Ï¸½ºß¡¢Í¼Êý4¡¢5»þ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è½¬´·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÅÄ»á¤¬¡ÖÌë1¡¢2»þ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤ë¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ÎÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÌëÃæ¤Ë¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÄ«ÈÓ¤ÏÆ¦¤À¤±¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤È»ûÌç¥¸¥â¥ó¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¹âÅÄÊ¸É×»á¤Ï·î¡¦¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Ï¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤Ï¶âÍË¿Ê¹Ô¡£