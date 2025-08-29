Snow Man佐久間大介「Mカ」初出演でENHYPEN＆ILLITから差し入れ「素敵なご縁」「心強い」日本語メッセージも公開
【モデルプレス＝2025/08/29】Snow Manの佐久間大介が8月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）と5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）からの差し入れを公開した。
◆佐久間大介、ENHYPEN＆ILLITから差し入れ公開
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「また共演してほしい」「素敵なご縁」「交流が続いてて嬉しい」「特製シール可愛すぎ」「繋がりが見れて幸せ」「心強い」「感動でしかない」といった声が寄せられている。
同番組は韓国の音楽専門チャンネル・Mnetで毎週木曜日の夕方6時に放送されているカウントダウン方式の公開音楽番組。“Mカ（エムカ）”の愛称で親しまれ、2011年には堂本光一が出演しており、最近ではJO1やINI、YOASOBI、ONE OR EIGHTなど日本でも人気のアーティストたちも登場している。（modelpress編集部）
