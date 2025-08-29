前田希美、美脚際立つ膝上ミニスカ姿披露「おしゃれ」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】モデルの前田希美が29日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが際立つコーディネートを公開した。
【写真】前田希美、美脚際立つミニスカ姿
前田は「去年載せて好評だった秋コーデ 少し涼しくなってきたら、ちょっとずつ秋を取り入れたい」とコメントし、白いジャケットにミニスカートを合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「綺麗」「美脚」「二度見した」「おしゃれ」「可愛いコーデ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
