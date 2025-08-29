山田優、“超ミニ”×ニーハイで圧巻美脚披露「着こなせるのすごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/08/29】モデルの山田優が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】山田優、“超ミニ”で圧巻美脚披露
山田は「ABEMA『今日、好きになりました。』に出演させてもらった時の衣装」とつづり、オフショットを公開。「めちゃタイプでした」とコーディネートに満足している様子。スパンコールがあしらわれた半袖トップスにミニ丈のスカート、ニーハイソックスを合わせた黒のワントーンコーディネートで、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「圧巻」「スタイル抜群」「脚が長すぎる」「かっこいい」「おしゃれすぎる」「憧れのスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
