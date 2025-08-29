山本舞香、アンダーウェアのぞくへそ出しルック披露「カッコ可愛い」「見惚れてしまう」と反響
【モデルプレス＝2025/08/29】女優の山本舞香が28日、自身のInstagramを更新。Calvin Klein（カルバン・クライン）のイベントに参加した際の大胆なコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】山本舞香、大胆へそ出しコーデに熱視線
山本は「Calvin Klein Harajuku Flagship. Truly happy and honored to witness this unforgeable moment.」とCalvin Klein原宿フラッグシップストアでの特別な瞬間に立ち会えた喜びを表現。白いクロップトップにローライズボトムスを合わせ、ブランドロゴの入ったアンダーウェアをちらりとのぞかせたスタイリッシュなコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「カッコ可愛い」「見惚れてしまう」「スタイル抜群」「洗練されてる」「似合いすぎてる」「さすがのスタイリング」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
