¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡ÂèÆó¼¡À¯¸¢½é¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø¡¡°ìÈÌÆ¤ÏÀ½éÆü¤Î9·î23Æü¤Ë±éÀâ¡¡1´üÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×ÀµÅöÀÁÊ¤¨
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°ìÈÌÆ¤ÏÀ½éÆü¤Î23Æü¤Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï28Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ½éÆü¤Î23Æü¤Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ï¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤é¤¬½çÈÖ¤Ë±éÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ³°¸ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1´üÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤Ç½é¤Î°ìÈÌÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£