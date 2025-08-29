今月27日に声優の土師孝也さんが亡くなったことが、所属事務所の公式サイトで公表されました。72歳でした。

所属事務所「アプトプロ株式会社」の公式サイトでは「弊社代表取締役社長 加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしました。」と簡潔に伝えています。





土師孝也さんは1952年（昭和27年）生まれ・東京都出身。1985年（昭和60年）に放送を開始した「世紀末救世主伝説・北斗の拳」のトキ役／アミバ役を務めて一世を風靡。その後、1996年から「名探偵コナン」で大村淳役を始めとして数多くの役を務め、「NARUTO - ナルト - 疾風伝」角都役・「SPY×FAMILY」ドノバン・デズモンド役など重要な役を務めて長く活躍していました。

洋画でも数多くの吹替えを担当。中でも英国の俳優アラン・リックマンさんの吹替えを多く担当し、とくに「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役で印象深い演技を続けていました。



【担当：芸能情報ステーション】